Suure-Jaani paisjärves võib jälle ujuda

Kui soole enterokokkide maksimaalne piirmäär on 100, siis 12. juulil sai terviseamet Suure-Jaani paisjärvest võetud proovi tulemuseks 124 ja 25. juulil lausa 264.​ Põhja-Sakala valla keskkonnaspetsialist Kärt Linderi sõnul oli see esmakordne juhtum, et ka teine proov oli korrast ära.