Äsja lõppenud folgi­melust tatsub ilmselt nii mõnigi jalg veel festivalirütmis. See on kihvt aeg kodulinnas – ka väljaspool festivali pärimeetrit – kui Viljandi tänavad, kohvikud ja aiad täituvad rahvaga ning võib öelda, et terve linn võngub festivalirütmis. Olgugi et festival oma värvikate artistide ja programmiga peab pidu lossimägedes.