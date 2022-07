Reportaaž. "Kas juba viimane päev?" ehk Folgiliste muljed Rohelise Maja kohvikumelu keskelt

Rohelise Maja kohvikule lähenedes hakkab juba kaugelt silma vaat et uksest välja ulatuv saba ning väravast paistab ennelõunastest einestajatest tulvil hoov. Maja ja õueala täidab kaneeli- ning kohvilõhnane sagin, kohvimasin undab ja kümned ettekandjad laveerivad inimeste vahel. Viimase folgipäeva tuules on võtnud rahvas aega, et enne uhket lõppakordi ja viimast nautimist keha kinnitada. Sakala käis uurimas, milline meeleolu valdab folgilisi festivali viimasel päeval.