"Saunakultuur on Šveitsis teistsugune. Tavaliselt minnakse avalikku tervisekeskusesse või spaasse. See, et inimesel on kodus saun, pole väga laialt levinud," nentis Müller ja lisas, et 100-kraadine saun on talle võib-olla liiast. "Arvan, et 90 kraadi on piisav."