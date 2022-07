Festivali külastuste arv kerkis laupäeval viiekohaliseks

"Selle numbri sees on nii passid, päevapiletid kui ka ühekordsed alapääsmed," selgitas piletimüügijuht Anu Rannu. "Reedel oli külastusi umbes 7000 ja kõige rohkem ootasimegi neid laupäeval. Oleme nende numbritega väga rahul, eriti hea meel on, et festival juba neljapäeval nii rahvarohkelt algas. Samuti teeb head meelt, et sel aastal on eriti hoogsalt müüdud noortepasse. Arvestades ka tänavuse festivali teemat "Juured ja ladvad" on eriti äge, et just noored kannavad festivalivaimu edasi."