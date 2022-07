Zetod: Viljandi on kõige alus

Zetod segasid traditsiooniliselt folki pungiga ja etnot rokiga. Bänd on varem avaldanud kuus täispikka muusikaalbumit ning koroonatuules on neil valminud palju uut muusikat ning just Viljandi pärimusmuusika festivali ajaks on ahjust välja tulnud nende uusim muusikaalbum "Lätsi pitto".