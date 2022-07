"See on väga eriline ansambel selles kontekstis, mis nende kodumaal on käimas," juhatas festivali pealik Ando Kiviberg bändi sisse. "See on väga kole. Aga see, kui suure ja kirgliku armastusega nad tegelevad oma rahvamuusikaga, mille nad on valanud metal-kastmesse ja see töötab nii võimsalt!"