Politseinikud kohtusid hilja öösel omapäi uituvate lastega

Tetsmanni sotsiaalmeediasse tehtud postituse järgi jäid 12-13-aastased mõlemal ööl korravalvuritele silma kella 4 paiku. Küsimuse peale, mida nad sellisel ajal õues teevad, vastasid lapsed, et ööbivad sõbra juures ning tulid õue kas salaja või luiskasid vanematele oma tegeliku asukoha kohta.

"Tuletame meelde, et 1. juunist 31. augustini võib alla 16-aastane alaealine viibida avalikus kohas kell 24–5 ainult koos täiskasvanud saatjaga," kirjutas Tetsmann. "Kui laps jääb ööseks sõbra juurde, tuleks suhelda teise lapse vanemaga ning saada kinnitus, et selline kokkulepe ka reaalselt jõus on. Samuti lasub lapsevanemal vastutus tagada tema juures ööbiva lapse järelevalve ning turvalisus. Seega usalda, aga kontrolli!"