Mees, kelle südames jagavad kohta Viljandi ja disain

Kristjan Mändmaa pakub, et 1. septembril on ta kodus või mõne kooli aktusel, sest tütrel algab Viljandi gümnaasiumis viimane õppeaasta ja pojal Tartu ülikoolis esimene.

Edasi on plaan end harida, sest disainitöö iseloom on vahepeal muutunud ja kulub aega, et end tehnilise poolega järjele viia. «Minu valdkond on olnud raamatute ja teiste trükiste kujundus, aga trükimaailm tõmbub vaikselt koomale ja asemele tuleb multimeedia ning ka seal peab olema võimeline tegutsema.» Mändmaa lisab, et disainitöö hakkas jääma teisejärguliseks juba üle kümne aasta tagasi, kui ta sai kultuuriakadeemia õppekava juhiks.