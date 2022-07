Avaliku korra rikkumisi on Viljandi järve ääres registreeritud ja lahendatud juunis 111 ja juulis 108. Paala järve ääres on need arvud olnud vastavalt 26 ja 10. Politseinikke on rannavalve mõlemal kuul kahe järve randa kutsuma pidanud kokku viis korda. Korra tagamisel on abiks olnud rannavalve patrull.