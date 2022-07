Repliik ⟩ Räägime sulepeadest

Oma paar aastakümmet on mulle meeldinud kirjutada. Selles on midagi maagilist. Samavõrd huvitav on mulle olnud see, kuhu ja kuidas tekst kirja pandud saab: arvuti või telefoni helendavale ekraanile või hoopistükkis kirjutatuna paberile. Sisetunne ütles, et ühel päeval tahan ma kirjutusvahendina proovida sulepead ja vanaaegset kirjutusmasinat.