Sissejuhatavalt esitan lugejale kolm väidet: õpetajate palgad on madalad, noori õpetajaid ei kasva piisavalt peale ning õpetajate töökoormus on liiga suur ja nad põlevad läbi. Paraku peab tõdema, et need väited pole ka hariduselust kaugel seisvale inimesele võõrad. Pigem on tegu ammu teada arusaamadega, mis on kahetsusväärselt kaua tõele vastanud. Järgnevalt soovin ilmestada lugejale Eesti ja Viljandimaa õpetajaskonna hetkeseisu mõistmaks, kui keerulisse seisu oleme jõudnud.