Folgifestival möödub tänavu ilma Vene artistideta

Festivali pealik Ando Kiviberg tõdes, et praeguses olukorras on Vene artistide esinemine festivalil võimatu.

"Pole lihtsalt see aeg," nentis Kiviberg. "Tuleb leppimine, tulevad ka bändid. Tuleb rahu, tulevad ka artistid tagasi. Nad on jõudnud praegu oma riigi arengus reaalsesse fašismi."

Kiviberg kinnitas, et tal on väga kahju, et Vene muusikud praegu eemale jäävad, kuid teha pole midagi.