PILK PEAL ⟩ Folgi avamisele vurasid politseinikud elektritõuksidel

Kui Pärnus ja Tartus on tõukeratastel liikuvaid politseinikke juba märgata olnud, siis Viljandis katsetati uusi töövahendeid folgi avarongkäigus. Viljandi politseijaoskonna juht Margus Sass, kes ka ise rongkäiku elektritõukerattal turvas, sõnas, et kaks ratast antakse pärast folki pärnakatele tagasi. Ta on oma sõnutsi küll uurinud võimalusi, kuidas sellised riistapuud ka Viljandi jaoskonda soetada, ent Pärnu ja Tartu jaoskonnaga koostööd teha ning suuremate avalike ürituste jaoks rattaid laenuks paluda on majanduslikult siiski mõistlikum.

"Pöörame tänavuse pärimusmuusika festivali ajal erilist tähelepanu kergliiklusele, sest paraku tuleb tõdeda, et viimasel ajal on tõukeratastega palju muresid," rääkis Margus Sass. Muret teevad mitmekesi ühe ratta peal sõitvad inimesed ning asjaolu, et tõukeratast saavad laenata purjus inimesed. "Lisaks tullakse liiklusesse selliste tõukeratastega, mis sõidavad kiiremini kui 25 kilomeetrit tunnis ning millega seepärast liiklusesse üldse tulla ei või."

Politseijaoskonna juht sõnutsi kavatsetakse kergliiklusele suurt tähelepanu pöörata sügiseni ning kui märkuste tegemine ei mõju, tuleb korrarikkujatel arvestada trahviga. Reegleid eiravate inimestega on politseinikud jõudnud noomivalt vestelda ka alles paar tundi väldanud pärimusmuusika festivali jooksul.