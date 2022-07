Oktoobris esinevad Viljandis Daniel Santiago ja Pedro Martins

Santiago ja Martinsi kooslus pakub korraldajate sõnutsi džässi, klassika ja Brasiilia pärimusmuusika elemente. Santiago ja Martins on koos esinenud mitu aastat, Santiago akustilisel kitarril ja Martins elektrikitarril, millele lisandub vokaal. Duo debüütalbum "Simbiose" ilmus 2017. aastal. "Simbiose" koosneb üheksast originaallaulust – kaheksa on Daniel Santiago ja üks Martinsi kirjutatud.

Brasiilia kitarrimängija Pedro Martins on festivali korraldajate hinnangul uue põlvkonna üks lootustandvamaid muusikuid. 2011. aastal andis ta välja oma esimese sooloalbumi Dreaming High. Debüütalbumi kirjutas ja arranžeeris noor artist täielikult ise. Oma viimases muusikalises projektis, albumil "VOX" mängib Brasiilias sündinud artist džässi fusioonhelidega, mis on läbi imbunud sügavatest Brasiilia taustaelementidest ning roki ja popi tundlikkusest.

Daniel Santiago on helilooja, kitarrist ja muusikaprodutsent, kes on viimased 20 aastat olnud Brasiilia ja maailma muusikamaastikul aktiivne ja tähtis panustaja. Brasiiliast pärit Santiago on sügavalt juurdunud oma kodumaa traditsioonilistesse helidesse ning nimetab oma ainulaadse ja mitmekesise muusikamaailma peamisteks mõjutajateks 1970. ja 1980. aastate inglise roki ning tänapäeva džässi esteetikat ja keerukust. Tema loomingut iseloomustavad originaalse helikeele arendamine ja otsimine ning märkimisväärne võime tõlkida sügavaid, kõlavaid emotsioone ükskõik millise muusikalise meediumi kaudu.