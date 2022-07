Viljandisse tuleb lisaks kümme betoonist kassi

Viljandi linnakunstnik Kristi Kangilaski saatis 25. juulil osaühingule Kiili Betoon kirja, milles palus teha hinnapakkumise viie oranži ja viie musta istuva kassi kuju valmistamiseks. Ettevõte andis teada, et see võiks maksma minna 3480 eurot, ning linnakunstniku sõnutsi on see vastuvõetav. "Ettevõtte pakkumine on praegu muidugi ülemuse käes veel kinnitamisel, ent raha nendeks on olemas," sõnas Kristi Kangilaski.

Linnakunstnik lisas, et kasside projektiga on ta väga hästi rahule jäänud ning oma otstarvet täidavad need hästi. "Esialgu hirmutati juttudega, et küllap vandaalid need kohe esimesel nädalal ümber lükkavad ja ära lõhuvad, aga tegelikult on kassid väga soojalt vastu võetud ning esimesel nädalal saime hoopis hulganisti komplimente ja kiidusõnu, et väga toredad on," meenutas linnakunstnik. "Inimesed võtsid lausa poes nööbist kinni ning küsisid, kas neile on lisa tulemas. Tehti ka ettepanekuid, kus veel võiksid need kassid olla. Saime aru, et tegu on jätkusuutliku projektiga ning et kasse võib juurde tellida."