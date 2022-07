Käimas on ordulinnuse varemete konserveerimise järjekordne etapp. Lisaks sellele paigaldatakse infotahvlid ning rajatakse piknikukoht. Plaanis on rajada mustkattega juurdepääsutee ja parkla. Kõik kokku läheb see maksma üle 200 000 euro. Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest tuleb selleks 112 000, vald paneb omalt poolt 70 143 ja muinsuskaitseametist tuleb müüride konserveerimiseks 20 000 eurot.