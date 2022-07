Parimad artistid leitakse tee äärest või puukuurist ja meelitatakse kohale rabaga

Fernando Sterni, kes nüüdseks on üks Tšiili tuntumaid artiste, kohtas programmipealik Sloveenias tee ääres.

Viljandi pärimusmuusika festivalil saab näha muusikuid Lõuna-Koreast Šotimaani ja Indiast Rootsini. Kuidas aga teavad need artistid teisest maailma otsast Viljandisse tulla? Kuidas pannakse kokku publikut hullutav folgiprogramm? Selgub, et artiste on leitud teistelt festivalidelt, reisidelt ja Youtube’ist. Mõnikord tuleb nende kohalejõudmist ­oodata lausa aastaid.