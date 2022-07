Kuskil on alati algus, edasine tee on aga inimese enda valida. 29. korda peetava pärimusmuusika festivali teema «Ladvad ja juured» suunab pilgu sinna, kust me kõik tuleme minevikku. Suur osa praegusi lavade vallutajaid said pärimusmuusikaga tegelemiseks hoogu Eesti Etno laagrist, mis tänavu kogunes 26. korda.