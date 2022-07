«Võib küll öelda, et Paul oli kokkuvõttes kõige kiirema komplektiga, aga stardikiirendus jäi võitjale alla,» rääkis maailmameistrivõistluste hõbedase poisi mehaanikust isa Tõnis Laur. «Paul käis nüüd täiesti uue paadiga võistlemas. Näha oli, et kõik need mõtted, mis meil olid, olid õigesti mõeldud. Paadiehitaja pani oma hinge sinna sisse – kõik õnnestus.»