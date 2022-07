Tänavu on toidupakkujaid natuke vähem kui enne pandeemiat, 2019. aastal. Et vahepealsel ajal lubati festivalialale piiratud arv inimesi, pidi ka toiduala ajama läbi väiksema hulga toidupakkujatega. «Oli vaja, et kõik toitlustajad saaksid müüa ja et samas oleks ka valikut,» lausus toitlustuspealik.