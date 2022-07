Pesufirma looja tahab naisteni tuua kergust ja kvaliteeti

Õmblesin viimati IX klassis ja ma ei ole sellest otseselt huvitatud olnud, aga mingi hetk hakkasin joonistama. Kord läksin oma tädile külla. Teadsin, et tal on õmblusmasin ja mõtlesin proovida. Võtsin mingid kangad ja katsetasin. Tegin oma esimese bralette’i (mugav rinnahoidja) seal. Täna vaatan tagasi, et see oli ikka väga halb. Enne ma peaaegu ei teadnud, mis üldse õmblusmasin on, aga siis ma terve õhtu pusisin ja katsetasin. Ise ka ei tea, kust see tuli. See jäi mulle tollest õhtust külge ja ostsin endale ka masina.