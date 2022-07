Otse festivali väravas asuva kohviku Fellin kodulehel on märge, et 28.–31. juulini pole seal laudu broneerida võimalik. «Siis on tänavalt sisseastujatel suurem tõenäosus endale istekoht saada,» ütles kohviku tegevjuht Maarja Zelinski. Rahvast on tema sõnul kogu aeg palju ja folgi ajal käib kliente veelgi rohkem. Siiski arvas ta, et uued söögikohad võivad aidata natuke seda koormust hajutada ja rahvast folgi alast eemale meelitada. «On natuke rohkem vaheldust,» lausus ta.