Tekkel pähe ja laulma! Üheskoos meenutatakse tudengipõlvelugusid

Ühislaulmise idee on pärit Valter Parvelt, kes on suur muusikasõber ning pensionipõlves asus vinüülplaate kollektsioneerima.

«Tal on hea muusikaline maitse, ta on kõva laulumees ning ta on ka «Hiiu folgil» ühislaulmisi vedanud,» ütles Aus.