Viljandi abilinnapea Kristjan Mändmaa on ametis augusti lõpuni.

VALIMISLIIDU Südamega Viljandis hüüdlause valimistel oli «Aeg muutusteks!». Lubasime muutust linnajuhtimises: varasemast inimkesksemat lähenemist ning paremat planeerimist ja kaasamist. Koos Reformierakonna ja Keskerakonnaga panime kokku mahuka koalitsioonilepingu. Rõõm on näha, et kaheksa kuud pärast starti on mõnedki olulised punktid täidetud.