Ruudu Rahumaru: kunst mõjutab sind viisil, millest sa täpselt aru ei saa

Fotograaf-kunstnik Sandra Lepiku kunstnikunimi on Ruudu Rahumaru. "Vastandite polaarsus," ütleb ta nime iseloomustuseks.

Sandra Lepik siseneb näitusesaali. Saalis on pisut hämar. Pildid on alles üles seatud ja kunstnik ei pööra neile esiti tähelepanu, vaid tervitab selle asemel kohalolijaid. Ta on juba harjunud oma pilte seintel nägema ja usaldab galeriste.