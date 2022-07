Pinska väikemajadel läheb Saksa turul hästi

"Koostöö Hornbachiga on Modernmodularile suur samm, sest see on Saksamaa suurimate hulka kuuluv ehitusmarket. Lisaks müüdud väikemajadele on koostöö toonud tänavu peaaegu sama palju uusi tellimusi, mille täitmisega tegeleme," ütles Modernmodulari juhatuse liige Rasmus Eesmaa pressiteate vahendusel.

Ettevõtte juhatuse liikme Marko Puki sõnul on väikemajade turu väljavaated Saksamaal stabiilsed ning aastate jooksul kasvavad.

"Nõudlus taskukohaste, mugavate ja keskkonnasõbralike eluasemete järele seal eeldatavasti kasvab ning nii Eestis kui ka välisturul andis väikemajade müügile hoogu juurde pandeemia, mille tõttu kolisid inimesed tiheasustusest eemale ning läksid üle kaugtööle," rääkis Pukk. "Paljudel on ajutine elukoht muutunud alaliseks ning aastaringseks elamiseks mõeldud väikemajad on üks võimalus elukohta vahetada."

Pukk lisas, et eelistus kaldub väiksemate majade poole, mis tarnitakse peaaegu valmiskujul ning mille paigaldamine kulgeb kiirelt eeldusel, et on olemas vajalikud kommunikatsioonid. Modernmodulari väikemaju on erinevas suuruses, pindalaga 20–50 ruutmeetrit. Majade hinnad algavad 40 000 eurost.