Linnavalitsus ootab stipendiumide ja projektitoetuste taotlusi

Projektitoetust saab käesolevas taotlusvoorus küsida tänavu 1. augustist 31. detsembrini tehtavale projektile. Toetus on mõeldud kohalikule elanikkonnale ja linna külalistele mõeldud ühekordsete või traditsiooniliste sündmuste ja ühistegevuste korraldamiseks. Oluline on, et tegevus, milleks toetust taotletakse, leiaks aset Viljandis ja oleks kasuks linlastele. Taotlusi oodatakse viies valdkonnas: kultuur, sport, sotsiaal, haridus ja noorsootöö. Korraga saab projekti esitada ühes valdkonnas.

Loomestipendium on mõeldud Viljandi loomeinimestele, et võimaldada ja toetada nende pühendumist loomingulisele tegevusele või enesetäiendamisele ning väärtustada nende tegevust Viljandi kultuurielus. Spordistipendium määratakse spordiinimestele, et võimaldada ja toetada nende pühendumist sportlike võimete arendamisele ning väärtustada nende tegevust spordi arendamisel ja populariseerimisel.

Õpilasstipendium on mõeldud üldhariduskoolis õppivale õpilasele, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Viljandi. Kutseharidusstipendium on Viljandist kutseõppeasutustesse õppima läinud hästi õppivate õpilaste tunnustamiseks ja õpingute edasiseks jätkamiseks. Välja antakse kaks aastastipendiumi: tehnilistel erialadel ja teistel erialadel õppivale õpilasele. Nimelised kõrghariduse aastastipendiumid on mõeldud Viljandist kõrgemasse õppeasutusse õppima läinud ning hästi õppivate üliõpilaste tunnustamiseks.