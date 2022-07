Vaatlus ⟩ Pühapäev Valuoja oru joodikute alal

Viljandi linnavalitsus suunas sel suvel Valuoja oru nõlval möödujaid seganud joodikud kõnnitee äärest veidi eemale haljastule, kuhu neile loodi puhkeala. Viimased nädalad on aga näidanud, et olukord ei ole nii sujuvalt lahenenud, kui planeeriti. Kohalikud kaebavad, et neil on raske seal läheduses elada, sest eluheidikud tulevad nende maja ette urineerima või aeda magama. Teisi linnu ajab selline lahendus naerma ning nüüd on Valuoja org saanud tähelepanu ka teistelt väljaannetelt, mis tituleerisid selle Viljandi joodikute pargiks.