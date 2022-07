Tänavu said kõik soovijad folgi kaunistamisel kaasa lüüa ja ühismeedias tehtud üleskutsete peale on materjale Viljandisse läkitatud kogu Eestist. Saadetud on võimlemisrõngaid, kangaid, patju, mis magamiseks enam ei kõlba, lõngatutte ja palju muud. Väga populaarseks on osutunud lõngapallikeste kinkimine. Reedeks oli pärimusmuusika keskusele laekunud üle 1500 lõngapalli.