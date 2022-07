«Elus on selline tsükkel, kus on mõõnad ja tõusud, ja need on nagu üks tervik,» rääkis autor näituse avamisel. Paradiisilille laul võrsub tema sõnutsi sellest teisest poolest ehk tõusudest. «Sellest, mis on hästi ja mis on ilus ja mis õitseb – sellest, mille eest tänulik olla. See paradiisilille laul – las ta olla meeldetuletus, et alati on lootust ja et kõik on võimalik.»