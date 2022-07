Tähelepanelik lugeja andis Sakalale kolmapäeva õhtul teada, et tema arvates on Männimäel ehitustööde käigus lõhutud piiritajate pesi. Neljapäeval vihjet kontrollima läinud keskkonnaametnik tuvastas, et mahapudenenud pesad olid küll kannatada saanud, kuid need olid tõstetud kõrvalmaja katusele ohutusse kohta ning lindudega oli kõik korras.