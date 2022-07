Laagri tunniplaan on tihe: tegevus algab kell 10 hommikul ja lõpeb sageli kella 22 paiku. Laagrisse pääsemiseks tuleb noorel leida õpetaja, kes sooviks kogu festivali vältel temaga kaasas olla. Loomelaagri korraldaja Eve Noormets põhjendas seda sellega, et noorel on vaja õpetajat, kellel oleks aega temaga tegelda. Suurem osa noori ja õpetajaid on tulnud festivalile muusikakoolidest, Eve stuudiost ja erinevatest teatritruppidest.