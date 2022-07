Nagu ütles Viljandi HC peatreener ja Viljandi etapi korraldaja Marko Koks, siis Viljandisse on oodata pisut üle 40 võistkonna. Viljandis on varasematel aastatel osalejate rekord püstitatud ja mullu valiti Viljandis peetud etapp aasta kodumaiseks käsipallisündmuseks. Koks nentis, et ta oleks võrreldes eelmiste aastatega lootnud suuremat osavõttu.