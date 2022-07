«Tore oli, et naistele eraldi velotuur korraldati. Kahjuks oli vähe osalejaid, aga see võis olla tingitud asjaolust, et sõit toimus esimest korda. Lisaks eestlastele võistles veel leedukaid, lätlasi ja ukrainlasi,» rääkis velotuuri võitnud Kristel Sandra Soonik.