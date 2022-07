AVATUD TALUDE PÄEV ⟩ Eesti talud kuulutatakse nädalavahetusel avatuks Pajumäe talus Lõõtsavägilaste saatel

Maaeluminister Urmas Kruuse kutsus pressiteate vahendusel kõiki huvilisi üles avatud talude päeval osalema. "Eelseisval nädalavahetusel avavad oma väravad üle 300 talu ja see annab inimestele hea võimaluse tutvuda, kuidas jõuab lettidele kodumaine toit, milline on tänapäevane talupidamine või põllumajandusettevõte ning kuivõrd mitmekesine on meie maaelu," rääkis Kruuse.

Ministri kinnitusel on Pajumäe talus avatud talude päevale avaüritust korraldada igati sobilik, sest tänavu on fookuses piimasaadused ning avatud talude päeva maskott on vasikas nimega Viss.

Pajumäe talu peremehe Viljar Veidenbergi sõnul tuleb eelseisev nädalavahetus sündmusterohke. "Pajumäe talul on hea meel avaüritust võõrustada ning kõiki endale nädalavahetuse jooksul külla oodata. Talu on avatud nii laupäeval kui ka pühapäeval ning meie juures saab näha piimatoote valmimist algusest lõpuni – alustades rohumaast, põllutööriistadest ja lehmadest ning lõpetades kohupiimakreemi, jogurti või juustu valmimise ning pakendamisega. Usun, et põnevat avastamist jagub kõigile," ütles talu peremees.

Pajumäe talus tervitavad külalisi maaeluminister Urmas Kruuse, Pajumäe talu peremees Viljar Veidenberg ning erinevate põllumajandusorganisatsioonide esindajad. Muusikat teeb ansambel Lõõtsavägilased. Võimalus on talutöödega kätt proovida ning kehakinnituseks pakutakse eestimaisest toorainest suupisteid ja Pajumäe talu piimatooteid.

Kaheksanda üle-eestilise avatud talude päeva põhipäev on pühapäeval, 24. juulil, kui huvilistele avab oma väravad üle 300 talu ja maaettevõtte üle Eesti. Enamik talusid on siiski avatud ka laupäeval, 23. juulil. Avatud talude päeval osalevate talude kaarti näeb ürituse ametlikul veebilehel avatudtalud.ee.