Isamaa esimehe Helir-Valdor Seedri sõnul tõstatas Isamaa koalitsiooniläbirääkimistel halgudega kütjatele hüvitise maksmise teema, kuid sotsiaaldemokraadid ja Reformierakond polnud valmis sellega kaasa minema. "Oldi nõus elektri, gaasi ja kaugküttega, aga puit jäi kõrvale," ütles Seeder. "Ma möönan, et puidu puhul on hüvitise maksmine ka keerulisem. Me ju teame, et enamik halupuude ostmist ei käi registreeritult ja arvetega ning sellest ülevaadet saada on ülimalt keeruline."