MULLE on isegi veidi uskumatu, et Naiskodukaitse, mis on ometi ligi saja-aastane organisatsioon – asutatud aastal 1927 ja taasasutatud vahetult pärast meie taasiseseisvumist aastal 1991 – on nii paljudele inimestele veel täiesti avastamata maa ja tundmatu asi.