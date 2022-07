Bangalo kohviku omaniku Bruno Auspere sõnul oli eelmisel suvel tohutult kliente, osalt ilusa ilma ja osalt koroonapiirangutest vabanemise tõttu. "Eelmine aasta siseturism ikka huugas," nentis Auspere. Tema sõnul oli loota, et see suvi tuleb sama elav, kuid paraku on kliente vähem olnud. Põhjuseks peab ta vihmast ilma.