120 meetrit Holstre järves ujumist, siis 15 kilomeetrit rattasõitu ja lõpuks 1,6 kilomeetri pikkune ring ümber Holstre järve on distants, mida startijatele pakutakse. "Meil on ujumise osakaal proportsionaalselt väiksem kui tavalises triatlonis," lisas Kivistik. Ta selgitas, et just ujumist kardavad harrastajad triatlonis kõige enam ja sellest lähtuvalt on distants paika pandud.