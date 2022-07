Nädala eest Suure-Jaani paisjärve ujumiskohast võetud veeproov näitas, et soole-enterokokkide näitaja on tõusnud üle kriitilise piiri ning tervisele ohtliku taseme lähedal on ka kolibakterite osakaal. Terviseameti hinnangul võis reostus suplusvette jõuda suurte vihmasadudega.