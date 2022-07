Viljandis Riia maantee äärde rajatavas Maksimarketis pole küll veel kaupa, mida müüa, ent ometi saab sinna müüjaks kandideerida. Viljandi Tarbijate Ühistu personalijuht Elo Paju ütles, et praegu on puudu veel viis-kuus müüjat. «Need, kes meil juba olemas on, tulid kas teistest poekettidest või on hoopis mingi muu ala inimesed,» rääkis ta.