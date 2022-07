Nagu ütles Lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht Marek Kiik, ei jõudnud vahepeal valitsenud kuumad ilmad loodust nii palju kuivatada, et see oleks kaasa toonud ulatuslikke metsa- või maastikupõlenguid. «Tavapäraselt suveperioodile on jagunud küll juhtumeid, kus tuleb kustutada lõkkeid, millesse on visatud prügi või mis on tehtud metsale või hoonetele liiga lähedale,» nentis ta. «Midagi erilist pole seni kestnud suvest aga Lõuna-Eesti päästjate vaatevinklist esile tuua.»