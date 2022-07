Teatriarvustus ⟩ Hallides toonides inimlikkuse võrrand

23. august 1945 Ameerikas. Kuus aastat varem on Albert Einstein ja ungari päritolu füüsik Leo Szilard kirjutanud Ameerika Ühendriikide presidendile Franklin D. Rooseveltile ning hoiatanud teda, et Saksamaa töötab välja tuumapommi. (Seda kirja on hiljem peetud üheks peamiseks ajendiks, mis viis USA-d tuumarelva loomiseni.) Nüüd, 17 päeva pärast Hiroshima ja 14 päeva pärast Nagasaki pommitamist on Einsteini hirmud teoks saanud, kuid tuumakatastroofi põhjustaja oli Saksamaa asemel tema enda praegune kodumaa.