Selle suve esimesed ajateenijad sõitsid Paldiskisse ja Tapale

Kutsealused tõdesid, et eesootav tekitab küll ärevust, ent suurt hirmu keegi ei tundnud. Rahuliku meele säilitasid ka tulevaste soldatite lähedased.

"Tahtsin minna Tapale, sest sõbrad on seal, aga ei saanud," nentis Paldiskisse vahipataljoni suunduv Reijo Sild, keda olid saatma tulnud vanemad. Sild ütles, et on küll mingil määral hirmul, aga teenistuses tuleb tema sõnul igal juhul ära käia.