Viljandlannad riisusid vahusest kodujärvest kuldadega koore

Hoolimata sellest, et ilmataat sõudjaid nädalavahetusel ei hellitanud – järv vahutas, trotsida tuli kõva tuult ja krae vahele sai vihmasahmakaid – väljusid Viljandi sõudjad võitjatena. Kokku võitsid nad paatkondadega koguni viis Eesti meistri tiitlit, mekkisid hõbedat ja pronksi. Seejuures individuaalselt olid Eesti meistrivõistluste arvestuses edukaimad viljandlannad Krete Koovit ja Erli Mat, kes pälvisid kolm Eesti meistri tiitlit.

«Kõike saime: päri- ja vastutuult, vihma, päikest. Enne neljase starti oli nii kõva vastutuul, et pidime pikkade käistega soojendussärkides vett paadist välja saama, et ei peaks lisakilosid sõidu ajal kaasas tassima,» rääkis värske kolmekordne Eesti meister Krete Koovit. «Aga meile ekstreemsed olud sobivad: viljandlastel väga siledat järve pole, samal ajal kui näiteks tartlased Emajõe pealt on aastaringselt nende olude eest rohkem kaitstud.»