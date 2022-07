LIIKLUS ⟩ Kantreküla raudteeülesõidu tõkkepuu on uuesti töökorras

Täpselt kaks nädalat tagasi rääkis Edelaraudtee juhatuse liige Rain Kaarjas Sakalale sellest, et katsetatakse uut liiklusjuhtimissüsteemi ja et see peaks saama valmis 18. juuliks. Sel ajal ja kauemgi oli ohutuse tagamiseks rongi kiirus ülesõidul piiratud kiirusele 15–25 kilomeetrit tunnis, et rong vajaduse korral peatuda jõuaks.