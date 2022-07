GALERII ⟩ Golfikettad lendasid ka vihmase ilmaga

Ilm jäi silma muutlikkusega: kord paistis päike, kord kallas vihma. Ühel pool kettagolfirada oli taevas sinine, teisel pool äikeseliselt tume. Oma järge ootavad mängijad seisid raja ääres katuse all, rajal olijad aga ei lasknud end vihmast häirida ja sooritasid viskeid. Paljudel rajal olijatel oli kaasas vihmavari, mille all sai pärast viset end pisut kuivemini tunda.

"Tumedad pilved on meie kohal, aga ma arvan, et mängijaid see ei sega," ütles võistlust jälgiv peakohtunik Margo Peters reede ennelõunal.