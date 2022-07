Kesklinna tänavate garantiiremont sunnib autojuhte ümbersõitudele

Viljandi linnavalitsuse taristu- ja heakorrateenistuse juhi Claid Ježovi sõnul on asfaldi vuugikohtadesse pugenud vesi ning talvel külma ja sooja vaheldumisega on need kahjustada saanud. Ehitamisel midagi valesti ei läinud. Töid tehakse 100–150 ruutmeetri ulatuses.