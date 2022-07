GALERII ⟩ Iseehitatud paadid sõitsid võidu ümber saare ja läbi veevärava

Rallil kaksikvõidu võtnud perekond Mõttus oli oma sõidukid ehitanud mõistagi ise, nagu reglemendis on sätestatud. Isa Rait Mõttus alias doktor Ool Rait ütles, et võitnud sõidukis istus tema poeg Oliver ning mismoodi ta siis poega võidab. "Poja sõitis selle paadiga, millega mina eelmine aasta võitsin," lisas Rait Mõttus, kes on isetehtud veesõidukite rallil osalenud selle algusest peale. Ühtlasi oli tänavuse ja mulluse aasta kiireim paat võitnud ka selle võistluse kõige esimese võistluse. "See on aastatepikkune kogemus ikkagi," nentis Rait Mõttus võidu võtmest rääkides.